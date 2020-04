Auguri a nonna Iole

105 e non sentirli. Oggi nona Iole compie 105 primavere e nonostante il periodo di restrizioni ha spento le candeline sul balcone circondata dall’affetto della figlia Caterina, del nipote Gianluca e dei tanti vicini e dirimpettai che si sono affacciati per farle gli auguri.

Di cose ne ha viste tante, in oltre un secolo di vita, tanti i momenti felici nella sua vita, così come tante sofferenze e mancanze, ma un compleanno così insolito proprio non lo avrebbe immaginato.

Il suo nome completo è Iole Guasco Moscati, nipote del medico Giuseppe Moscati, canonizzato da Papa Giovanni Paolo II nel 1987.

A lei suo nipote Gianluca ha dedicato il suo Museo del Mattoncino, perchè lei, fin da piccolo, gli ha fatto coltivare la passione per i mattoncini Lego.

Figli, nipoti e pronipoti, dopo questa fase di isolamento, la festeggeranno dal vivo. per oggi ci si affida alla tecnologia e ai mezzi dì informazione.

E anche noi tutti della redazione ci associamo agli auguri!