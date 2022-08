Auguri a Roberta e Salvatore

Domenica presso l’abbazia di Fossanova si sono uniti in matrimonio la dott.sa Roberta Fulgeri e l’Ing. Salvatore Castello; testimoni dell’evento per la sposa le sorelle Bianca e Giulia, per lo sposo il fratello Corrado e l’Ing. Palleschi Paolo. Dopo il rito religioso gli invitati si sono riuniti per il tradizionale banchetto nuziale presso “ La Librata” di Terracina , una location rinomata ed esclusiva ubicata il montvSant’Angelo a 227 m s.l.m aduecente il tempio di Giove Anxur con vista e panorama spettacolare sulla città, il mare edil promontorio del Circeo. Luna di miele negli Stati Uniti .