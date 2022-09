Auguri a Rosaria e Matteo. Oggi festeggiano le nozze d’argento

Maddaloni – Cosa c’è di più bello se non celebrare l’amore, suggellato dal matrimonio e che resiste nel tempo, camminando insieme e affrontando la vita uniti? Oggi ricorre l’anniversario di matrimonio di una giovane coppia, un anniversario speciale, il 25 esimo, le nozze d’argento. Rosaria Tramontano e Matteo Santacroce , di Maddaloni, hanno detto il loro sì giovanissimi, nella chiesa del Pio Monte del Carmelo.

Oggi come allora, sono circondati dall’affetto delle famiglie e degli amici e hanno in più una grande ricchezza: due splendidi figli. Michele di 17 anni e Suami di 13, entrambi fonte per loro di orgoglio e soddisfazioni.

E noi insieme alla famiglia e a tutti coloro che gli vogliono bene, vogliamo augurargli di continuare a camminare nella vita mano nella mano, innamorati come il primo giorno. La forza del loro amore li aiuterà a superare, anche in futuro, le difficoltà della vita. Uniti apprezzeranno ancor di più le gioie ed i momenti belli che ancora li attendono. Auguri di cuore per altri 100 anniversari!