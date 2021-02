Auguri all’uomo al di là del vetro

Maddaloni. Quarant’anni sono una tappa importante e vanno ricordati nel modo giusto. Oggi ricorrono i primi quarant’anni del grande regista di New Radio Network Antonio Sferragatta. Ebbene sì, lui, l’uomo per definizione al di là del vetro, l’uomo che ci manda in orbita le trasmissioni grazie alla sua bravura, l’uomo che ha tanta pazienza con noi speaker e non solo oggi ha raggiunto questo importante traguardo.

Riportiamo per l’occasione la dedica del Cappellaio Matto Gianmarco Viggiano:

“Ricordo con affetto i miei primi tempi in radio. Lui non c’era ancora…e si vedeva; perché all’aperitivo tutti riuscivano a prendere qualcosa. Dal momento in cui ha messo piede in quella sala regia, molte cose sono cambiate: soprattutto il numero di volte in cui sale il ragazzo del bar. Scherzi a parte (che non ci sono, perchè è pura verità), è sempre piacevole trascorrere del tempo con quella faccia da omone buono che ti ritrovi. Grazie per la pazienza e del tempo che dedichi a noi ed alle nostre passioni. Buon compleanno DJ ToNY!”

E noi tutti della grande famiglia di New Radio Network, in attesa di festeggiare insieme, senza distanziamenti, ci associamo, e, attraverso questo articolo, rinnoviamo nostri più affettuosi e scoppiettanti auguri di buon compleanno!