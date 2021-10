Aurora Alto Casertano esonererà mister De Rosa

Finisce qui avventura di De Rosa sulla panchina dell’aurora Alto Casertano. Un inizio di stagione pessimo gli è costato la panchina, appena un punto nelle prime cinque gare di campionato. Ancora non è stato comunicato il nome del suo sostituito.

Questo il comunicato dell’Aurora Alto Casertano:

COMUNICATO UFFICIALE:

Danilo De Rosa non è più l’allenatore dell’Aurora Alto Casertano.

La società comunica che mister Danilo De Rosa non condurrà più la guida tecnica della prima squadra. A lui vanno i più sentiti ringraziamenti per quanto ha fatto vedere in queste due splendide stagioni che ci ha visti protagonisti nel campionato di eccellenza molisana, fino a conquistare l’ambito titolo di serie D.

Ad maiora semper Mr. De Rosa