Aurora Alto Casertano pareggia la prima in serie d, sconfitta in trasferta per il Matese

Appena due pareggi nella prima giornata di serie d del girone f, gare complicate per entrambe le squadre casertane. Aurora Alto Casertano riesce ad ottenere un buon punto in casa, contro il MonteGiorgio finisce 0-0. Non riesce invece a fare punti il Matese che deve arrendersi in trasferta sul campo dell’Porto Ascoli.

Pubblicità elettorale

Risultati: Alma Fano-Vastese 2-2, Terme-Notaresco 0-1, Aurora Alto Casertano- MonteGiorgio 0-0, Nereto-Chieti 0-2, Pineto-Castelnuovo 1-2, Porto D’Ascoli-Matese 2-1, Recanatese-Tolentino 0-4, Vastogirardi-Castelfidaro 1-2, Trastevere-Sambenedettese 29/9

Classifica: