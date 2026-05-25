Emozioni alla 7ª edizione della Kurren Kurren.

CAIVANO (NA) – Partecipazione record e grandi protagonisti su un percorso affascinante e impegnativo: Caivano ha vissuto una giornata di pura passione sportiva con la celebrazione della 7ª edizione della Kurren Kurren, inserita nel calendario regionale FIDAL. La competizione, disputata sulla canonica distanza dei 10 chilometri e riservata alle categorie Assoluti e Master, ha richiamato circa 1400 atleti provenienti da tutta la regione. A conquistare la vittoria assoluta è stato Giuseppe Gerratana, portacolori del Team Aeronautica Militare, che ha anche firmato il nuovo record del percorso con lo straordinario tempo di 30’28”. «Felice di essere qui oggi per partecipare alla Kurren Kurren, una gara molto sentita a Caivano. La competizione è stata combattuta nei primi 5 chilometri con Ismail, poi sono riuscito a prendere il largo grazie a un percorso veloce e a un pubblico caloroso. Sono davvero contento di aver vinto qui a Caivano», ha dichiarato Gerratana al termine della prova. Nella gara femminile, invece, il successo è andato alla giovanissima Alessandra Falco del Team Caivano Runners – Mondial Service. L’atleta della categoria Juniores ha chiuso la gara al 15° posto assoluto con il tempo di 35’47”, confermando grande talento e determinazione. «È stata una gara veloce. In ogni curva e in ogni tratto del percorso sentire tante persone incitarmi e sostenermi mi ha riempito il cuore di gioia. Ho corso e vinto per queste persone e per Caivano, che è il mio paese», ha commentato l’atleta. Il percorso di gara, sviluppatosi tra le strade del centro storico e quelle della parte nuova della città, ha permesso agli atleti di esprimersi al meglio, regalando al pubblico uno spettacolo entusiasmante. Fondamentale anche la presenza degli atleti amatori, che con la loro partecipazione hanno reso la manifestazione ancora più coinvolgente. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della società organizzatrice, Atletica Caivano, Vincenzo Celiento, visibilmente emozionato per il successo dell’evento. Anche il sindaco di Caivano, dopo aver completato la prova in 48 minuti, ha voluto sottolineare il valore della manifestazione: «Quello che abbiamo messo in campo stamattina qui a Caivano è l’immagine di una città che si risveglia attraverso lo sport, con i valori sani, la cultura del benessere, del rispetto reciproco e dell’inclusione. Questa è la città che vogliamo». Antonio Angelino, infine, ha già rilanciato l’appuntamento al 2027.

Podio Maschile

Giuseppe Gerratana (Aeronautica Militare) – 30’28” Ismail Adim (Caivano Runners) – 32’02” Salvatore Russo (Atletica Frattaminore) – 33’41”

Podio Femminile

Alessandra Falco (Caivano Runners) – 35’47” Francesca Palomba (Caivano Runners) – 37’30” Grazia Razzano (Caivano Runners) – 38’24”

La 7ª edizione della Kurren Kurren si conferma così non soltanto un importante appuntamento sportivo regionale, ma anche una straordinaria occasione di aggregazione e valorizzazione del territorio, capace di unire sport, partecipazione e senso di comunità.

(in foto i due protagonisti)