Casapulla, conclusosi l’incontro sull’orientamento universitario

Si è concluso con una significativa partecipazione di giovani e famiglie l’incontro dedicato all’orientamento universitario, svoltosi presso la Sala Consiliare del Comune di Casapulla e promosso dalle associazioni Siamo Casapulla, Giovani Insieme, Giovani Valori Futuro e Nuova Era San Prisco, con il patrocinio dei Comuni di Casapulla, San Prisco e Curti.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto per tanti studenti del territorio chiamati a compiere una delle scelte più delicate del proprio percorso formativo. La numerosa presenza registrata durante il pomeriggio ha confermato quanto sia forte, tra i giovani, l’esigenza di ricevere informazioni chiare e testimonianze dirette sul mondo universitario.

Particolarmente apprezzati sono stati gli interventi degli studenti universitari dei dipartimenti di Economia, Ingegneria, Giurisprudenza e Architettura, che hanno condiviso con il pubblico la propria esperienza personale, illustrando i contenuti dei rispettivi corsi di laurea, le difficoltà affrontate durante il percorso e le opportunità professionali che ciascun indirizzo può offrire.

Gli studenti relatori hanno saputo offrire spunti concreti e riflessioni di grande interesse, permettendo ai presenti di comprendere non solo l’organizzazione dei diversi percorsi accademici, ma anche l’importanza di una scelta consapevole costruita sulle proprie inclinazioni e aspirazioni.

Per dare continuità a questa iniziativa e rafforzare il percorso di orientamento sul territorio, è già stato annunciato che il prossimo appuntamento si terrà il prossimo anno nel Comune di Curti, mentre l’edizione successiva sarà ospitata dal Comune di San Prisco, con l’obiettivo di rendere questo progetto un punto di riferimento stabile per i giovani del territorio