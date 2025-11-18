Auto in fiamme in pieno centro

S.Maria C.V. Questa mattina l, intorno alle 7.50, in Via Napoli, una delle strade centrali più trafficate all’ora di punta, un’auto ha improvvisamente preso fuoco, spaventando fortemente l’autista che, alla vista del fumo e delle fiamme, ha accostato per mettersi al riparo, parcheggiando nei pressi di un deposito di ricambi di macchinari agricoli, in attesa dei soccorsi.

La scena ha scatenato forte panico e paura anche nei residenti della zona e negli automobilisti di passaggio.

Sul posto, sono giunti in pochi minuti i Vigili del Fuoco per spegnere il rogo ed evitare che le fiamme potessero coinvolgere altre auto parcheggiate o edifici vicini.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, deviando temporaneamente il traffico, per facilitare le operazioni dei Vigili del Fuoco.

Non sono ancora chiare le cause che abbiano scatenato l’incendio ma, nonostante l’auto sia andata completamente distrutta, per fortuna, non si sono registrati feriti e la situazione, dopo lo spegnimento dell’incendio, è tornata, in breve tempo, sotto controllo.