Autovettura in fiamme mentre camminava su viale Carlo III nei pressi del multisala big cinema . Le cause dell’ accaduto sono ancora in fase di accertamento.

il conducente della vettura dopo essersi accorto delle fiamme è riuscito a fermare il veicolo e mettersi in salvo. Sul posto successivamente sono intervenuti i vigili urbani che hanno lavorato non poco per far defluire l’ enorme traffico che si era formato in seguito all’ incidente.