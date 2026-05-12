Lite tra minori finisce nel sangue a Casal di Principe

Ancora un episodio di violenza tra minorenni scuote il Casertano. A Casal di Principe, un giovane di origine egiziana è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio e porto di arma bianca dopo aver accoltellato un connazionale al termine di una lite. I due ragazzi, ospiti di strutture di accoglienza per minori non accompagnati, avrebbero avuto una discussione degenerata in una violenta aggressione in strada. Secondo quanto ricostruito dagli agenti attraverso testimonianze e immagini di videosorveglianza, uno dei due avrebbe estratto un coltello colpendo l’altro al torace. Il ferito, ricoverato in ospedale in prognosi riservata, avrebbe poi reagito colpendo l’aggressore alla testa con una bottiglia raccolta da terra. La Procura per i Minorenni di Napoli ha coordinato le indagini e disposto il trasferimento del giovane arrestato al Centro di Giustizia Minorile di Napoli – Colli Aminei. Nei prossimi giorni il ragazzo comparirà davanti al Gip per l’udienza di convalida.