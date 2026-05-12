Hantavirus. Le FAQ del Ministero

Il Ministero della Salute ha pubblicato le FAQ sull’Hantavirus dopo i casi di infezione a bordo di una nave da crociera nell’Atlantico.L’Hantavirus è un virus zoonotico che infetta principalmente i roditori e può essere trasmesso all’uomo. È stata segnalata una limitata trasmissione tra persone esclusivamente per il virus Andes, in seguito a contatti stretti e prolungati, diffuso principalmente in Argentina e Cile e che ha causato il focolaio sulla nave.

Rispetto al focolaio, il rischio per la popolazione generale è molto basso in Europa e basso a livello mondiale, come indicato da Centro europeo di controllo delle malattie e dall’Oms.

L’ Oms conferma 11 casi sospetti e 9 confermati. Il paziente del Veneto è negativo al virus. Allo Spallanzani, si era parlato di un trasferimento del paziente calabrese; invece alla luce delle ultime indiscrezioni di stampa in merito al sospetto caso di Hantavirus, pare che al momento sia previsto solo l’arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese che si trova già in quarantena. Sta bene, invece, e non presenta sintomi riconducibili all’Hantavirus il marittimo di Torre del Greco posto in quarantena fiduciaria per decisione del sindaco della città vesuviana, Luigi Mennella, e dell’Asl di competenza. La quarantena, iniziata da tre giorni, durerà 45 giorni tempo di incubazione del virus.

Per le FAQ si riporta il link dedicato del Ministero della Salute:

Faq del Ministero della Salute

Foto in copertina: Ministero della Salute