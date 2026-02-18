Avanti Psi rischia di diventare il trucco nuovo per i maghi vecchi

A Marcianise si sta consumando l’autodistruzione politica del centro sinistra ad opera di rappresentanti di Partiti nazionali e di Governo che molto probabilmente non ne conoscono la recente storia ed evoluzione politica.

Ho appreso dai giornali che a Marcianise c’è un commissario di AVANTI PSI, Giuseppe Riccio, il nostro Pino; adesso Pino il socialista.

Bene, la notizia l’ho letta ieri proprio nel giorno di Carnevale. Inizialmente ho pensato fosse uno scherzo di Carnevale ma così non è.

L’altro ieri, durante un vertice dirigenziale del Partito Socialista Italiano a cui ho partecipato quale Dirigente nazionale, ho appreso che lo stesso Riccio contemporaneamente stava partecipando ad un tavolo del centro sinistra, designato dal Segretario regionale Michele Tarantino come rappresentante di AVANTI PSI.

Allora una serie di domande mi sorgono spontanee: ma come ha fatto il centro sinistra locale a (RI) dare il benvenuto a Riccio che nella scorsa Amministrazione ci ha fatto vedere lo spettacolare volo della quaglia del (suo) Consigliere comunale Giovanni Pratillo?

Come ha fatto il Segretario regionale di AVANTI PSI, Michele Tarantino, a designare Riccio come delegato a tale tavolo?

Le risposte che mi sono dovuto dare sono le seguenti:

– il centro sinistra, o quel che resta del centro sinistra, ha un problema per creare la coalizione altrimenti non (re) imbarcherebbe di nuovo Riccio;

– il secondo problema è legato al fatto che i rappresentanti dei Partiti non conoscono la storia locale altrimenti non commetterebbero errori così banali, Michele Tarantino compreso.

Lunedì scorso ho inviato una lettera al Segretario nazionale del PSI Vincenzo Maraio, per rappresentare una serie di criticità che stanno accadendo in Città, a Marcianise.

Attendiamo fiduciosi una risposta. Intanto la Sezione di AVANTI PSI di Marcianise prende le distanze da questo scempio che si sta consumando, pronta anche a chiudere la stessa Sezione dopo averla riaperta a distanza di circa trent’anni.