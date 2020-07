Avanti tutta per il Rapper Casertano Mister Bex.

Caserta. Alla prossima edizione di Amici , nota trasmissione di Mediaset condotta da Maria De Filippo , molto probabilmente ci sarà un casertano doc. Stiamo parlando del Rapper Vincenzo Cioffi, figlio di Michele e di Varone Rosa, discendente di una nota famiglia di commercianti casertani.

Vincenzo Cioffi 25 anni, in arte Mister Bex, è un cantautore . Venerdi’ 24 luglio sarà negli studi di Mediaset in quando selezionato per partecipare allo stage che precede l’edizione autunnale di Amici 2020.

A Mister Bix un grosso in bocca al lupo da tutta la redazione di Belvederenews