Avellino – Un successo la Festa Regionale del Santo Patrono della Polizia Locale “San Sebastiano”

AVELLINO – Grande successo per la Festa Regionale del Santo Patrono della Polizia Locale “San Sebastiano” organizzata dalla Polizia Locale di Avellino diretta dal Comamdante Colonnello Michele Arvonio e dalla Scuola di Polizia Locale della Regione Campania diretta dal dirigente dott. Limongelli, che si è tenuta nella Città di Avellino.



La messa e’ stata celebrata nel Duomo dal Vicario del Vescovo Monsognor De Stefano. Hanno partecipato il Sottosegretario agli Interni Sibilia, il Sindaco di Avellino dott Festa, il Procuratore della Repubblica Cantelmo, il Prefetto di Avellino Paola Spena, il Questore Terrazzi, il Comamdante Provinciale dei Carabinieiri Cagnazzo, il Comamdante Provinciale della Guardia di Finanza Ottaiano, il presidente della Commissione Antiracket della Regione Campania Prefetto Malvano, i sindaci, i Comandanti della Polizia Locale e gli agenti dei Comuni della Regione Campania.



Premiati con il riconoscimento della Croce per meriti speciali i familiari dei colleghi vittime del dovere Capitano Bruner, Tenente Michele Liguori e Luogotenente Cinque. Il Comandante Colonnello Antonio Piricelli ha diretto il picchetto per la deposizione della corona al Monumento ai Caduti in Vicolo Sette Dolori ed il corteo con i colleghi e gonfaloni. Alla cerimonia hanno preso parte centinaia di Comuni con gonfaloni, la Chiesa era gremita.