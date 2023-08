AVERSA, 15ENNE AGGREDITO DA UN GRUPPO DI COETANEI: SALVATO DA UNA DONNA

Nella serata di domenica 20 agosto un gruppo di ragazzini intorno ai 15 anni hanno aggredito un loro coetaneo, apparentemente senza una precisa motivazione. La vicenda ha avuto luogo in via Seggio, ad Aversa, nel cuore della movida normanna. Si tratta dell’ennesimo caso registrato in zona, dopo che solo settimana scorsa un altro gruppo di ragazzi è stato aggredito. A salvare il ragazzo è stata una donna, che passava lì per caso e ha coraggiosamente risolto la situazione autonomamente allertando l’attenzione dei passanti.

A denunciare l’accaduto è stato un utente su un gruppo Facebook della città di Aversa:

“Di nuovo stasera un ragazzo salvato dal branco in via Seggio, da una coraggiosa signora, mentre veniva picchiato da 3/4 ragazzini. Si stava per intervenire ma la signora ha risolto tutto lei, semplicemente gridando e attirando l’attenzione degli altri. Non c’era nessun rappresentante dell’ordine, eppure ne bastava uno e il branco facilmente individuabile, 10/15 ragazzini quindicenni, tutti con magliette nere molto simili e pantaloncini neri”