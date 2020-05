Aversa/Alfonso Oliva chiede possibilità di asporto anche per bar, pasticcerie e gelaterie

Asporto solo per le pizzerie, Oliva passa all’attacco: “Stesso trattamento per bar, pasticcerie e gelaterie”

„Aversa- Il Consigliere Alfonso Oliva chiede, in un documento inviato al sindaco Alfonso Golia, contenente il logo di Fratelli d’Italia, chiede di consentire la vendita “con asporto a bar, pasticcerie e gelaterie nel prossimo weekend (quello del 16 e 17 maggio), per favorire il commercio e per incentivare le vendite, così come consentito alle pizzerie” e quindi di “revocare parzialmente e/o modificare l’ordinanza 93 dell’8 maggio che nega l’asporto a quelle categoria su menzionate. Anche in considerazione del fatto che in città non si sono registrati nuovi casi di contagio”.“