Aversa/ Aree verdi ripulite nelle Aree ACER (ex IACP) Casas Rione Gescal, Ina Casa

AVERSA-“Un altro grande risultato importante è stato portato a casa. Grazie alle nostre sollecitazioni all’amministratore dell’Acer sono in fase di attuazione gli interventi di manutenzione straordinaria del verde in tutte le aree di loro competenza:

Aree ACER (ex IACP) Casas Rione Gescal, Ina Casa, Via della Repubblica, Via Papa Luciani (interno), Via del Popolo e Piazza della Concordia” Questa la dichiarazione dell’assessore Caterino, la quale ha fatto sapere che le operazioni sono ancora in corso e presto saranno concluse

Domenica è stata,intanto,effettuata la rimozione dei resti vegetali provenienti dalla manutenzione dell’area standard di via Guido Rossa e delle aiuole della Pzza davanti al Carcere.