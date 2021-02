Aversa/ aumento dei positivi, un caso accertato alla Pascoli

Aversa-Nella tarda serata di ieri l’Asl ha comunicato la positività di una alunna della scuola media Pascoli.

“È subito scattato il protocollo previsto in questi casi ed è stata disposta la sospensione della didattica in presenza per la sanificazione del plesso” ha dichiarato il sindaco di Aversa Alfonso Golia, che ha augurato alla giovane aversana una pronta guarigione

Il sindaco ha invitato poi tutti a non scatenare la solita battaglia tra pro dad e anti dad e ha comunicato che si è tenuta una riunione all’Asl per il potenziamento dello screening nelle scuole.



“Saranno effettuati i tamponi direttamente nelle scuole, ovviamente su base volontaria”

Oltre la scuola, però troppi sembrano considerare la zona gialla come un ritorno alla normalità.

“Ieri sui portali online nazionali non si parlava d’altro. Da nord a sud strade e piazze piene. Ovviamente ciò è avvenuto anche nella nostra città nonostante i servizi di controllo interforze predisposti dalla Questura. Non è bello vedere orde di ragazzini che si spostano all’arrivo delle volanti in una sorta di guardia e ladri moderno, ma il tema è sempre lo stesso non è possibile presidiare ogni angolo del Paese e sta dunque alla responsabilità di ciascuno di noi rispettare le regole”

Ad Aversa dopo il picco dei mesi scorsi tre giorni fa eravamo a poco più di 50 positivi, nel bollettino di ieri siamo arrivati di nuovo a 70.

“Seguiamo con grande attenzione l’evoluzione della curva del contagio e auspichiamo che torni immediatamente a scendere. In caso contrario dovremo valutare limitazioni a tutela della salute”