AVERSA. Portarono via 100mila euro. Arrestati gli autori della rapina alla BNL

Aversa. Non sono ancora stati resi noti i dettagli, ma i rapinatori che misero a segno il colpo alla filiale Bnl sita in via Kennedy ad Aversa sono stati arrestati dagli uomini della Squadra Mobile di Caserta e dagli agenti del Commissariato di Aversa in un blitz scattato all’alba di oggi giovedi’ 22 maggio 2020.

I due uomini agirono vestiti con tute anti covid e con fucili d’assalto per cercare di portare a casa i soldi del portavalori. I rapinatori durante l’azione furono rallentati dalla resistenza di una guardia giurata -residente nella provincia di Avellino- e di un agente della Polfer fuori servizio -residente a Parete- , che tentarono di disarmare uno dei ladri , venendo colpiti alle gambe da un altro complice armato di Kalashnikov. Fortunatamente i due uomini, dopo il ricovero presso l’ospedale Moscati di Aversa, sono fuori pericolo.

Rapina e tentato omicidio alla Bnl di Aversa: questi i capi di imputazione per due i uomini nei confronti dei quali e’ stato eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica. I due, un 47enne di Melito e l’altro un 56enne di Aversa, sono indagati per il colpo al portavalori dell’11 maggio in quanto facenti parte della banda che assalto’ il portavalori.

Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere interne della filiale: l’aggressione è avvenuta nell’area destinata ai bancomat. I rapinatori riuscirono a fuggire, portando con sé 100mila euro contenuti in una busta bianca e la pistola della guardia giurata.