Aversa – Cinque Stelle su nomine: “Becera spartizione delle poltrone”

AVERSA – Martedì 26 maggio 2020, alle ore 16.00, i consiglieri comunali di Aversa saranno chiamati ad un consiglio comunale. Tra i vari ordini del giorno vi saranno anche la nomina del componente della commissione consiliare ambiente, la nomina del componente della commissione politiche sociali e quello della commissione di controllo e garanzia per la trasparenza. Inoltre, verrà eletto il nuovo Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Roberto Romano, consigliere Cinque Stelle, sulla questione ha dichiarato: “Nonostante sia di grande importanza, fino ad ora non abbiamo assistito ancora ad un appello di responsabilità da parte di questa maggioranza. Assistiamo tramite la carta stampata ad una becera spartizione delle poltrone da parte delle fazioni che compongono questa maggioranza.

Si è individuato un probabile candidato il dottor Pezzullo Luigi il quale pare sia stato indicato dall’Assessore al Bilancio dottoressa Francesca Sagliocco. Se ciò è avvenuto siamo di fronte ad un atto grave e irresponsabile in quanto questo organo deve dare pareri sul buon andamento del bilancio comunale e se ciò avvenisse significherebbe avere controllori e controllati tutti consociati nel giudizio dello stato di salute di questa di questa città.

Il MoVimento 5 Stelle di Aversa condanna questo atteggiamento e si è adoperato per avere un parere da parte degli organi di Revisione nella figura del dottor Giovanni Squame, persona nominata dalla prefettura di Caserta in quanto precedentemente non era votato dal Consiglio Comunale.

Per quanto ci riguarda vigileremo affinché il futuro Presidente del Collegio dei Revisori abbia un requisito essenziale, cioè faccia attraverso il suo curriculum, il lavoro nella massima trasparenza e nel massimo rigore. Infine ci auguriamo che i futuri componenti nelle commissioni da eleggere siano competenti per il loro settore e non siano frutto di accordi proiettati alle future elezioni Regionali.