Aversa, contributi Tefa non versati: chiusa transazione con la Provincia

AVERSA – “Oggi abbiamo approvato un importante provvedimento per il risanamento della casse comunali, chiudendo un contenzioso e avviando il ripianamento di un importante debito”.

Lo dichiara il sindaco di Aversa Alfonso Golia che spiega: “Su proposta dell’assessore al bilancio Francesca Sagliocco abbiamo approvato una delibera con cui diamo il via libera a una proposta di transazione con la Provincia di Caserta delle quote Tefa (tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali) che vanno dall’anno 2009 al 2017.

Si tratta di oltre 1,1 milioni di euro che il comune aveva incassato senza poi trasferirli alla Provincia. Adesso salderemo questo debito in dodici rate e senza interessi”.