Aversa, convenzione tra Comune e Eupolis/il sindaco: “un accordo importante per la crescita per la crescita sociale e civica del nostro territorio”

Aversa- Il sindaco di Aversa, Alfonso Golia e il vescovo della Diocesi di Aversa, sua eccellenza mons. Angelo Spinillo, in qualità di presidente dell’associazione culturale e di promozione sociale Eupolis, nel pomeriggio di oggi hanno firmato una convenzione-quadro, della durata di trentasei mesi, dando così il via ufficialmente ad una collaborazione per promuovere forme competenti e sensibili di partecipazione democratica.

Comune e Eupolis si sono impegnate a sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti: attività di studio e analisi, con particolare attenzione ai temi delle povertà e dei bisogni del territorio; attività di supporto alla programmazione e alla progettazione; programmi di formazione; partecipazione congiunta a bandi coerenti con le tematiche indicate; promozione di attività di diffusione della cultura sul territorio.

“È un accordo importante per la crescita sociale e civica del nostro territorio. È una risorsa per tutte quelle persone che intendono impegnarsi per il bene comune e contribuire alla crescita della comunità civile operando forme di solidarietà partecipata e attivando spazi di responsabilità condivisa. Ringrazio l’assessore Tarantino per aver lavorato a questo progetto e il vescovo per aver condiviso l’avvio di un percorso comune su temi così importanti per la società”.