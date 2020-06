Aversa- Dissequestrata l’area del crollo in piazza Marconi

Aversa– Sulla sua pagina Facebook, il sindaco Alfonso Golia ha reso noto che l’area del crollo in piazza Marconi è stata

dissequestrata

“La settimana si apre con un’ottima notizia.L’area del crollo in piazza Marconi è stata finalmente dissequestrata. Ricordo a tutti che pochi giorni fa c’è stato il sopralluogo del ctu incaricato dal magistrato che conduce le indagini.Adesso stiamo predisponendo l’ordinanza alla proprietà per la rimozione delle macerie dato che alla precedente diffida non era stato possibile adempiere a causa del sequestro giudiziario”

Della vicenda ci siamo occupati il 17 dicembre, giorno del crollo