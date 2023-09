AVERSA, ENNESIMA AGGRESSIONE IMMOTIVATA AI DANNI DI UN RAGAZZINO

Ieri sera ad Aversa si è consumata l’ennesima aggressione immotivata ai danni di un ragazzino di 11 anni. Nelle ultime due settimane la città è stata teatro di numerose violenze, soprattutto nei confronti di ragazzi più piccoli, nelle zone della movida normanna come via Seggio o la zona del Ginnasio. A diffondere la notizia è stata la madre del ragazzino aggredito, Antonio, la quale si e poi sfogata sui social: “leri mio figlio di 11 anni è uscito alle 18:00 con un paio di amichetti per una passeggiata a Via Roma, io e il padre siamo consueti scendere anche noi “per tenerlo d’occhio”, certamente evitando di fare i segugi ma, purtroppo, non siamo riusciti ad evitare quello che ormai accade troppo spesso nella mia Aversa: una baby gang lo ha molestato sottraendogli una bottiglietta che aveva acquistato e lo ha spintonato con una dolorosa gomitata, fin quando Antonio non ha schivato il secondo colpo ed è fuggito via. Nessuno è intervenuto pur se tutto è accaduto a Piazza Municipio con adulti e commercianti presenti. Farò una segnalazione alle autorità, pur contro ignoti, sarà una goccia nell’oceano della micro criminalità che sta diventando macro a causa della mancanza di controlli!” Come emerge da questo commento, i cittadini di Aversa lamentano da qualche mese la quasi totale mancanza di controlli adeguati nei centri della movida. Il sindaco Alfonso Golia in questi giorni sui profili social ha riferito di aver più volte allertato le forze dell’ordine, chiedendo aiuto anche all’Esercito.