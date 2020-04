Aversa/entrano in giunta tre nuovi assessori: i commenti e i risvolti

Aversa– Sono stati scelti i tre assessori che prenderanno il posto di Mena Ciarmiello ,Luigi Fadda e Nico Carpentiero, quest’ultimo revocato, tra non poche polemiche, dal sindaco. Al loro posto entreranno in giunta con la delega al Bilancio Francesca Sagliocco, presente come assessore nel primo esecutivo di Enrico De Cristofaro; con la delega all’ambiente Elena Caterino (al posto della Ciarmiello) e poi l’avvocato Mario De Michele che subentra a Fadda alle Attività Produttive e degli Affari Generali. A tali scelte è seguito il commento del consigliere di opposizione Alfonso Oliva

“Il rinnovamento della nuova amministrazione persegue nel segno con il quale è iniziato: Aversa colonia di cesa e Teverola!Con la nuova giunta gli equilibri si spostano a favore dei comuni limitrofi: con l’ingresso di Elena Caterino in giunta i consiglieri comunali quota cesa passano a 3! Senza considerare l’amico avvocato Mario de Michele (originario di cesa) il cui padre ho avuto l’onore di aver come Mio capogruppo di forza Italia nella giunta ciaramella. Ritroverò in giunta la collega al bilancio Sagliocco che siedeva con me nella giunta de cristofaro, giusto per dimostrare che i nostri bilanci erano in regola e quindi non era colpa di chi li ha preceduti! Tutto si muove ad Aversa In una logica di lottizzazione del limitrofo consigliere regionale.Tutto cambia perché nulla cambi…Auguri Aversani!“

Anche tra la maggioranza c’è stato, in effetti, un certo malcontento, specialmente dopo la revoca al Bilancio di Carpentiero, che in una lunga lettera da noi pubblicata ha motivato quelle che cause della scelta del sindaco.

Nei giorni successivi, infatti, tre esponenti tre esponenti del Pd Paolo Santulli, Francesco Forleo ed Eugenia D’Angelo, oltre a Luisa Diana Motti ed Imma Dello Iacono, eletti nelle liste civiche hanno parlato, in un lungo comunicato, di cui offriamo uno stralcio, di un Carpentiero

“giustiziato” in quanto “non era compatibile con la perpetuazione dell’ordine amministrativo costituito, quello che, nel tempo, ha fatto scivolare Aversa in una condizione finanziaria disastrosa, celata attraverso omissioni e artifici contabili. Perché quest’appiattimento sulla parte dominante dell’apparato?”….“Se chi ha in mano le carte da decenni e ‘l’esclusiva’ della competenza si mette di traverso, può impantanare l’azione amministrativa di chiunque, lasciando al palo l’eletto dal popolo, che rischierà di trovarsi contro lo stesso popolo che l’ha eletto. Per non soggiacere a questa pressione, bisogna avere determinazione, competenza, grande spirito di sacrificio. L’assessore Carpentiero ha dato prova di queste qualità” , del resto, “un assessore tecnico conta in proporzione al sostegno attivo, che il sindaco gli assicura. L’assessore si era lasciato reclutare, credendo alla rivoluzione della ‘verità’ e della ‘trasparenza’. Come noi altri, come gli elettori aversani che hanno fatto la differenza al ballottaggio. Con la scelta del sindaco di consegnarsi all’apparato, che gli garantiva almeno di galleggiare ‘in sicurezza’, l’assessore Carpentiero si è trovato a essere sempre più d’impaccio: una presenza ingombrante, perché fautore di un difficile risanamento che, inevitabilmente stava facendo emergere inerzie e responsabilità”.

I medesimi consiglieri hanno poi ritenuto necessario fornire alcune precisazioni circa alcune questioni che hanno dato luogo a dei fraintendimenti

“I Consiglieri D’Angelo, Dello Iacono, Forleo, Motti e Santulli ritengono necessario fornire alcune precisazioni circa le questioni su cui si è realizzata recentemente una convergenza di posizioni:

⛔ Sfiduciato il Sindaco: #FALSO;

✅ Chiesto al Sindaco di fare chiarezza sul Bilancio: #VERO;

⛔ Richiesto l’azzeramento della Giunta: #FALSO;

✅ Chiesto attraverso atti formali protocollati la verifica delle passività (debiti) delComune: #VERO;

⛔ Richiesto cariche assessorili: #FALSO

Ecco l’estrema sintesi di quanto è successo.

Informazione, di cui i cittadini hanno diritto, disturbata dalla fanghiglia sparsa a piene mani in queste ore. Queste reazioni invelenite un po’ preoccupano e rendono solo più evidente l’urgenza di accendere i riflettori su tutto. Non bisogna depistare dai temi messi in campo. Ma i cittadini sapranno discernere”

Intanto il sindaco Golia in un’ intervista rilasciata alla testata cartacea “Osservatorio cittadino” anno XII, Num. 08, del 19 aprile 2020, in merito alla revoca di Carpentiero,ha dichiarato che “purtroppo erano venuti meno i presupposti. Gli avevo più volte chiesto di portare lo schema del bilancio di previsione in giunta, ma non è mai arrivato, nonostante ci fosse bisogno di fare un grande lavoro per sfruttare le disposizioni del “Cura Italia” che liberano risorse importanti per i comuni per fronteggiare l’emergenza. Nello stesso comunicato di risposta che ha inviato alla stampa ha detto che aveva bisogno di altro tempo, ma il tempo è ormai scaduto, non perché l’ho deciso io, ma perché lo prevede l’amministrazione. Inoltre, sin dal momento del nostro insediamento gli avevo chiesto un’operazione verità sui conti del comune che non è mai stato possibile fare”