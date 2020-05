Aversa/Forum dei giovani: la commissione sta lavorando al nuovo regolamento

Aversa-L’attività amministrativa ordinaria ovviamente non rallenta, nonostante la fase 2 da gestire. Una città che da l’opportunità ai giovani di partecipare ai processi decisionali è una città che crede nella formazione e guarda al futuro: sarà questo il ruolo del nuovo Forum dei Giovani. La Commissione competente, Politiche Sociali e Associazionismo, guidata dal Presidente Marco Girone e composta dai consiglieri Diana, Innocenti e Scuotri (il quinto membro sarà quello che prenderà il posto di Caterino, nominata Assessore), annuncia che sta già lavorando alla bozza del relativo Regolamento che presto verrà portato all’attenzione degli organi competenti.

“Come Commissione Politiche Sociali e Associazionismo abbiamo già approvato il Regolamento per il Consiglio Comunale dei Ragazzi – ha detto il Consigliere Scuotri – e presto, insieme al Presidente Girone e ai colleghi consiglieri Innocenti e Diana, porteremo sui tavoli di lavoro anche la bozza del Regolamento del Forum dei Giovani: ovviamente seguirà tutte le ultime direttive regionali”.

Lo scopo è permettere alla popolazione scolastica, universitaria e, più in generale, ai “Millennials” aversani (16 – 34 anni) di essere rappresentati in un organo democraticamente eletto, di poter costruire in sinergia con l’Amministrazione Comunale una città più coraggiosa e sempre più affacciata a scelte innovative e in linea con le esigenze delle generazioni più giovani. Questa Amministrazione – prosegue Scuotri – ha un’età media che testimonia già un grande interesse alla politica degli under 35: sentiamo quindi ancor di più un dovere costruire spazi di partecipazione civica che permettano, nel mio caso, anche ai miei coetanei, di percepire le Istituzioni non come lontane e ostili, ma, al contrario, come luoghi di confronto in cui assumersi anche le responsabilità di scelte e visioni condivise. Il Forum sarà questo, – conclude – una finestra ufficiale e riconosciuta mediante la quale si possa finalmente far sentire come reale ai ragazzi la possibilità di dialogare con chi prende decisioni”