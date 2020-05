Aversa/Fratelli d’italia: simbolico flash mob per taglio della Tari, della Tosap e dell’Imu

Aversa-Il locale circolo di fratelli d’Italia, con un simbolico flash mob rispettoso dei divieti imposti, ha richiesto al Sindaco, all’Assessore alle attività produttive ed al Presidente della commissione attività produttive del comune di Aversa di adottare in materia di tributi locali le seguenti agevolazioni per far ripartire il commercio ed i professionisti di Aversa, dopo la grave crisi economica determinata dalla chiusura temporanea delle rispettive attività:

il TAGLIO della TARI, della TOSAP e dell’ IMU per i tre mesi di chiusura delle attività. In particolare per l’Imu relativa ai commercianti e professionisti proprietari degli immobili ove esercitano la loro attività che, causa la sospensione della stessa, si sono trovati nella impossibilità di lavorare ed incassare.

L’ABOLIZIONE della TASSA sulla PUBBLICITÀ e la immediata CONCESSIONE del SUOLO PUBBLICO che dovrà essere GRATUITO per favorire l’asporto e la ripresa delle attività di somministrazione.

Infine, onde aiutare le famiglie indigenti, già individuate in sede di erogazione dei bonus spesa, si propone di individuare gli esercizi commerciali che vorranno aderire all’iniziativa di erogare a proprie spese agli aversani, già aventi diritto, I BUONI SPESA: Tali esercizi avranno la possibilità di compensare l’importo anticipato CON sgravi sui TRIBUTI locali.

Fratelli d’Italia è al fianco dei commercianti e dei professionisti aversani.