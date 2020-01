Aversa, colpita da un proiettile a Capodanno. La Procura apre fascicolo per tentato omicidio

La Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord ha aperto un fascicolo per tentato omicidio di Giovanna, la ragazza di 19 anni colpita a Capodanno da un proiettile vagante mentre era intenta a festeggiare sul balcone di casa sua ad Aversa. In queste ore gli agenti del commissariato di Polizia guidati dal dirigente Vincenzo Gallozzi, insieme alla polizia scientifica, stanno effettuando le prove balistiche per capire la traiettoria del proiettile che ha centrato la 19enne al linguine e finendo fortunatamente nel gluteo e non toccando organi vitali. Intanto Giovanna è stata operata presso l’ospedale Moscati di Aversa, sta bene, e il proiettile appartenente ad una pistola calibro 38, è stato consegnato alla polizia scientifica.