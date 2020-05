Aversa/ Golia: via libera al mercato del sabato per gli alimenti

“ Sabato mattina riprende la fiera settimanale per le attività alimentari come previsto da ordinanza regionale”. Lo ha detto il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, che questa mattina insieme all’assessore alle attività Produttive, Mario De Michele, ha incontrato alcuni associazioni di categoria tra cui Sebastiano Bernardo e Giuseppe Amoroso dell’Anva Confesercenti, Agostino Romano della Confcommercio e Stefano Cammisa dell’Associazione Mercati Liberi. Lo ha detto il sindaco di Aversa,, che questa mattina insieme all’assessore alle attività Produttive,, ha incontrato alcuni associazioni di categoria tra cuidell’Anva Confesercenti,della Confcommercio edell’Associazione Mercati Liberi. “L’ordinanza regionale attualmente in vigore – spiega – fissa regole stringenti per la sicurezza di operatori e clientela. Si deve garantire le misure di sicurezza precauzionale nonché aumentare l’ampiezza dei corridoi di transito dell’utenza, il cui afflusso comunque dovrà essere regolamentato per evitare assembramenti”



Il comune, in questa fase di transizione, farà la sua parte garantendo la vigilanza dell’area con la Polizia municipale per contingentare gli ingressi ma ci sono dei costi che ogni operatore deve sostenere per mettere in sicurezza lo spazio di vendita e non tutti in questo momento, dopo quasi due mesi di lockdown, sono in grado di sostenerli”.