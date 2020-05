Aversa/il sindaco: stop all’asporto nel fine settimana, il commento di Alfonso Oliva: “state distruggendo il commercio”

Aversa– Considerati i nuovi casi positivi nell’agro aversano, il sindaco Alfonso Golia ha vietato, per questo e per il prossimo fine settimana, l’asporto a bar, gelaterie e pasticcerie. Tale scelta-continua il sindaco-è anche il frutto dei comportamenti di coloro che non hanno rispettato i divieti della fase 2. In ogni caso “tutte le attività raggiunte dall’ordinanza potranno lavorare con il delivery, ma vietiamo la vendita in loco solo dalle 18:00 alle 6:00 del mattino del sabato e dalle 14:30 alle 6:00 della domenica“

“Cari concittadini,

questa mattina ho firmato una ordinanza con cui per questo e il prossimo fine settimana vieto l’asporto a bar, gelaterie e pasticcerie: il sabato dalle 18 alle 6 e la domenica dalle 14,30 alle 6.

Non sono impazzito all’improvviso ma nelle ultime ore ci sono stati nuovi casi positivi nell’agro aversano.

È un’ordinanza a tutela della salute di tutti noi per evitare assembramenti stile comitiva nel weekend, fregandomene delle disposizioni ormai note a tutti. Poiché Aversa è punto di riferimento di migliaia di giovani nel fine settimana il rischio è evidente e noi non possiamo permetterci di ritornare da dove siamo partiti.

Questa scelta è anche il frutto dei comportamenti degli ultimi giorni dato che in troppi se ne infischiano delle regole della fase 2. Ieri, insieme ai volontari e la polizia municipale siamo scesi in strada per fare opera di sensibilizzazione sulle distanze e sull’uso corretto della mascherina…e qualcuno ha pensato anche di mandarci a quel paese.

Prima di firmare ho avuto una riunione con il Coc e un confronto telefonico con le organizzazioni provinciali di categoria e con diversi operatori cittadini che hanno capito e condiviso la scelta.

Noi non chiudiamo le attività. Tutte le attività raggiunte dall’ordinanza potranno lavorare con il delivery, ma vietiamo la vendita in loco solo dalle 18:00 alle 6:00 del mattino del sabato e dalle 14:30 alle 6:00 della domenica.

In sintesi i cittadini ordinano telefonicamente, così come bisogna fare per l’asporto, e ricevono a casa quanto ordinato, invece di scendere da casa e andarlo a ritirare personalmente.

Teniamo duro ancora un po’”

Su tale ordinanza non sono mancate le critiche del consigliere Alfonso Oliva che sulla sua pagina Facebook scrive

“Ennesimo colpo dei DILETTANTI ALLO SBARAGLIO

Sindaco ed Assessore al commercio (i due aiuto pizzaioli) state distruggendo il Commercio di Aversa:

Che senso ha emettere un ordinanza di sabato mattina per chiudere dopo qualche ora l’asporto ai bar, gelaterie e pasticcerie per il sabato e domenica sera lasciando aperte le pizzerie?

E i prodotti acquistati ?

E i dipendenti ai quali è stata staccata la cassa integrazione per lavorare da oggi?

Navigate a vista…

Stasera gli imprenditori commerciali mangeranno le pizze a casa vostra?

INADEGUATI”