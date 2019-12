Aversa: ingiunzioni di pagamento agli operatori del mercato ortofrutticolo, il commento di Alfonso Oliva

AVERSA –L’amministrazione comunale di Aversa ha inoltrato 15 ingiunzioni di pagamento per un totale di 1 milione e mezzo di euro complessivi ai concessionari del mercato ortofrutticolo di viale Europa.

Ognuno dei 15 concessionari avrebbe, infatti, accumulato debiti per una media di 100mila euro. Il mancato pagamento di questa cifra comporterebbe il mancato rinnovo della concessione.

Non sono mancate per questo le polemiche, considerando anche la difficile situazione in cui versa il mercato ortofrutticolo, chiuso per motivi sanitari lo scorso 10 ottobre.

Questo il commento dell’assessore Alfonso Oliva

“Mentre sono 80 giorni che il mercato ortofrutticolo è chiuso e dopo 2 consigli comunali di bugie, ora la giunta Golia invia l’ultimo colpo per“abbattere”definitivamente i commercianti: ingiunzioni di pagamento per Migliaia di euro! Il silente ed afono vicesindaco, assessore alle attività produttive, invece di ascoltare chi, come. Il sottoscritto, ha più volte chiesto, anche in consiglio comunale, di sospendere la tassazione, proprio come avviene in costanza delle calamità naturali, in coerenza col proprio compito di distruggere il commercio aversano (vedi regolamento da me bocciato per il ritiro delle licenze a chi non paga €300,00 di tasse) che fa? Invia il colpo di grazia a natale”

Con la chiusura della struttura di viale Europa si sarebbe,a quanto si sa,scoperchiato un buco nero e probabilmente si teme un intervento della Corte dei Conti.

Gli operatori, dal canto loro, affermano che è giusto che chi deve pagare lo faccia, anche se con le amministrazioni comunali precedenti si sono avute diverse vicende giudiziarie conclusesi con la loro vittoria(una serie di tributi non erano,infatti, come ha riconosciuto anche la Cassazione con più di una sentenza, dovuti).