Aversa – Stamane siamo stati presso il Liceo artistico di Aversa, diretto da Carlo Guarino, per intervistare Rosalba Corvino e Oreste Principe, che fanno parte della commissione orientamento, nonché il rappresentante di Istituto Gennaro Morgera, al fine di conoscere gli indirizzi previsti, le programmazioni dei dipartimenti e gli eventi previsti per l’Open day di domani (di cui trovate la locandina in basso)

