Aversa, Liceo classico e musicale “D. Cirillo”, secondo “open day” Il 16 gennaio

Aversa– Il 16 gennaio il Liceo Classico e Musicale “D. Cirillo”(DS Luigi Izzo) apre le porte con l’Evento OPEN DAY “on air” per presentare l’offerta formativa per l’anno scolastico 2020-21.

Attraverso incontri virtuali sarà possibile avere le informazioni necessarie sui percorsi e ricevere risposte alle eventuali domande.

I tradizionali incontri di orientamento in presenza saranno sostituiti quest’anno da sessioni effettuate tramite la piattaforma Google Meet.

Per maggiori info http://www.liceocirillo.it

La referente dell’orientamento in entrata è la prof.ssa Maria Giuseppa Simonelli. L’indirizzo di riferimento per eventuali comunicazioni è: [email protected]

Per l’occasione è stata preparata una piccola brochure per spiegare come sono articolati gli indirizzi indirizzi di studio

LINK ALLA BROCHURE https://www.flipsnack.com/liceocirillo/brochure-liceo-classico-e-musicale-d-cirillo.html

LINK FACEBOOK PER VISIONARE VIDEO ESPLICATIVI

https://www.facebook.com/liceocirilloaversa/

