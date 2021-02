Aversa (M5S), Romano: “ è il presidente Palmiero il vero leader dell’opposizione”

Aversa-Il M5S di Aversa nel registrare la nuova posizione che ha assunto il Presidente del Consiglio comunale di Aversa Carmine Palmiero, che durante l’intervista, su un canale social, ha dichiarato che la città di Aversa è in totale stato di abbandono e degrado, di leader dell’opposizione, lo invita a dimettersi e a rivestire il ruolo che si è ormai ritagliato, quello di futuro candidato sindaco in alternativa all’attuale.

Non è possibile avere un Presidente del consiglio comunale che ingessa la funzione delle Commissioni Consiliari, nonché l’intera struttura democratica di una comunità, non convocando Consigli Comunali e ostacolando dibattiti e confronti nelle aule deputate.

Inoltre, ci risulta che abbia dato la sua stanza, mettendo a disposizione le proprie chiavi, a consiglieri comunali di opposizione per permettere di svolgere riunioni. La cosa mi sembra veramente fuori luogo, chiederò chiarimenti e comunicherò alla dirigenza comunale Affari Generali, quanto detto. Noi, non votandolo Presidente del Consiglio, avevamo visto giusto, questo è il peggior Presidente che la città di Aversa abbia mai potuto avere.

Il consigliere comunale Roberto Romano M5S Aversa