AVERSA, MAMMA DI 31 ANNI PRECIPITA DAL QUARTO PIANO E MUORE

I fatti sono accaduti ad Aversa (CE), a via Caruso, non lontano dallo stadio comunale Augusto Bisceglia, nella mattinata del 29 agosto. Una donna di 31 anni è precipitata dal balcone del quarto piano del palazzo dove risiedeva. I condomini hanno subito allertato le forze dell’ordine e i soccorsi, i cui sforzi sono stati vani. La donna, madre di due figli, riportava gravi ferite dovute alla caduta, per cui non c’è stato nulla da fare all’arrivo dell’ambulanza, se non accertare il decesso. Al momento la Polizia sta ricostruendo le dinamiche dei fatti e non esclude l’ipotesi del gesto estremo, che, secondo alcune fonti locali, la donna avrebbe già provato a compiere lo scorso