Aversa – Mercato ortofrutticolo, il TAR ha deciso: comune condannato a pagare le spese legali

I giudici del TAR Campania hanno deciso che il comune di Aversa è obbligato a pagare le spese legali e a mostrare il piano finanziario ed il progetto tecnico della nuova struttura agli operatori del mercato ortofrutticolo entro trenta giorni.

Nel 2019 dopo un’ispezione da parte dei NAS, il mercato ortofrutticolo è stato chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie, ma anche strutturali, motivo per cui è stato sottoposto a due anni di lavori, dopo i quali è stato in parte riaperto.

Dopo la riapertura, però, una parte del mercato risulta ancora chiusa, per questo motivo i commercianti che lavoravano in quell’area si sono rivolti ai giudici del TAR, con successo, richiedendo di visionare il progetto tecnico della struttura. Il comune di Aversa avrà trenta giorni per esaudire le richieste dei commercianti.