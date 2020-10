Aversa/Nel blu dipinto di blu, segnalata qualche striscia di troppo

Aversa-All’ “artista” della Publiparking non sarà sembrato vero aver a disposizione tanta superficie stradale per mettere in luce le sue qualità artistiche nel “dipingere” di blu l’intera città.

Armato di pennelli e barattoli di pittura, appena ricevuto l’incarico, ha iniziato a dipingere, con maestria geometrica, delle precisissime strisce di colore blu ovunque ci fosse uno spazio pubblico sul quale era possibile la sosta di un’autovettura.

Usiamo un po’ di sana ironia per dar notizia di un caso che ci è stato segnalato

È stato ,infatti, “dipinto” di blu anche il piazzale di un bar e l’ingresso di un negozio cinese di fronte all’ospedale.

Come poi ci è stato confermato, il suolo tinteggiato risulterebbe essere di proprietà privata.

Da una verifica al catasto, pare sia intestato ad una società di una stimata famiglia di imprenditori napoletani,che forse sono ancora ignari dell’accaduto.

La domanda (sempre ironica) sorge spontanea: laddove l’errore sia acclarato, a chi saranno devoluti i futuri proventi ricavati dalla sosta su questa decina di strisce?

LE FOTO

In molti hanno lamentato l’azzeramento delle aree di sosta gratuite. Qualche avvocato ha anche fatto riferimento all’Ordinanza della Corte di Cassazione 15678/2020 in cui si spiega che, nelle aree urbane, dev’esserci un’alternanza di aree di sosta a pagamento e libere.

La precisazione da parte dell’amministrazione sul numero degli stalli