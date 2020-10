STRISCE BLU AD AVERSA, UN PO’ DI CHIAREZZA

Stiamo lavorando per restituire dignità e vivibilità ad una città abbandonata per troppo tempo a se stessa: un esempio sono i parcheggi, le famose strisce blu.

Finalmente in città, 50 strade sulle 350 esistenti avranno i parcheggi a pagamento in funzione (=introiti per le casse comunali, andati persi in tutti questi anni, anni in cui la gara relativa alla ditta che si sarebbe dovuta occupare dei parcheggi è rimasta in stallo).

Avete letto bene, 50 su 350. Non la maggior parte come qualcuno ha fatto credere. Ovviamente stiamo lavorando affinché i residenti abbiano diritto ad abbonamenti e stalli specifici, e altrettanto ovviamente le altre 300 strade (o meglio, quelle in cui è possibile parcheggiare) avranno strisce bianchi e/o posteggi liberi. All’attivazione dei parcheggi, contestualmente sarà attivato un servizio fisso di trasporto pubblico (navette, prima volta ad Aversa). Siamo al lavoro, come il ruolo di consigliere comunale impone: dispiace per chi, avendo la possibilità di partecipare ai processi decisionali, decide di sedersi dall’altra parte, abdicando al proprio ruolo; noi andiamo avanti! MARIANO SCUOTRI, Consigliere Comunale gruppo La Politica Che Serve, Aversa