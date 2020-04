AVERSA – Nel giornata di giovedì 16 aprile 2020 inizia la distribuzione dei buoni spesa

AVERSA – In merito alla situazione emergenziale ad Aversa sino alla tarda serata di mercoledì, 15 aprile 2020, non si sono registrate variazioni. Nel frattempo, però, oggi, giovedì 16 aprile 2020, inizierà la distribuzione domiciliare dei buoni spesa, come ha postato il sindaco Alfonso GOLIA: “Cari concittadini, buonasera a tutti, mi scuso se questo aggiornamento arriva più tardi rispetto al solito, ma la giornata è stata davvero lunga.

Non ci sono novità rilevanti nei numeri che riguardano la nostra città. Abbiamo 18 casi attualmente positivi; 280 tamponi negativi; 17 tamponi in attesa; 9 guariti e 3 purtroppo deceduti.Voglio subito parlarvi della notizia che tante famiglie stanno aspettando e cioè i buoni spesa.

Sono giunte un totale di 2.287 richieste. Le domande sono state verificate dagli uffici comunali e da domani, giovedì 16 aprile, partirà la distribuzione domiciliare agli aventi diritto da parte della Polizia Municipale e dal Corpo Militare ACISMOM. In un paio di giorni al massimo prevediamo di aver completato la consegna. A scanso di equivoci lo ripeto: non dovete muovervi da casa, non dovete recarvi al Comune e in nessun altro luogo. Passeremo noi agli indirizzi indicati nell’autocertificazione.

Dalle verifiche effettuate, sono risultate un numero di domande parzialmente incomplete. Non dovete preoccuparvi: come già detto in diverse occasioni, sarà il Comune stesso a contattare i diretti interessati per pianificare un appuntamento individuale in Comune, secondo una turnazione alfabetica. Già da oggi sono iniziate le telefonate.

Un aspetto che ci tengo a sottolineare è che tutte le domande accettate saranno trasmesse alla Guardia di Finanza per i dovuti e doverosi controlli. Questo non solo come zelo di trasparenza, ma perché questi buoni devono andare a chi ne ha veramente bisogno. Chi ne ha diritto rientra in precisi e rigidi parametri che sono stati rispettati alla lettera. È anche il motivo per cui ci abbiamo messo qualche giorno in più.

Vi ho sempre detto che preferisco metterci due giorni in più che uno in meno se questo serve a garantire equità, rigore e trasparenza. Ed è quello che abbiamo fatto.Ringrazio l’Assessore alle Politiche Sociali Ciro Tarantino, la Segretaria Comunale Dott.ssa Anna di Ronza, i Consiglieri comunali della Commissione Politiche Sociali Marco Girone, Elena Caterino, Mariano Scuotri, Olga Diana, Giovanni Innocenti e tutti i dipendenti comunali per il lavoro svolto, ve l’assicuro non da poco.

Domani in Giunta approveremo alcuni provvedimenti importanti di cui ovviamente condividerò con voi. Una delibera in particolar modo, prevedrà la distribuzione di mascherine chirurgiche prioritariamente alle fasce più a rischio della popolazione. Mi riferisco a concittadini affetti da malattie o condizioni croniche e invalidanti secondo le tabelle e i parametri previsti da Legge e autorità ministeriali. Per essere ancora più chiari questa prima distribuzione interesserà concittadini con problemi circolatori, asma, demenze, diabete mellito, dializzati,insufficienze croniche e così via. Quindi chi ne ha veramente bisogno.

Si tratta di uno sforzo economico fatto dal Comune per iniziare a proteggere i più fragili. Ci impegneremo a fare del nostro meglio per rimediare altri stock – ricordo a tutti che Aversa ha circa 55mila abitanti – e proseguire nella distribuzione. Il problema delle forniture di mascherine è ormai noto a tutti, con la stessa Regione Campania in difficoltà a reperirle. Ma non ci tiriamo indietro e anche in questo faremo la nostra parte.

Avrete inoltre letto che il Presidente della Regione Campania De Luca ha comunicato che è in via di definizione un Piano regionale per lo screening di massa sui cittadini campani. Il Piano si svilupperà in parallelo con il piano di rilancio delle attività economiche e sociali, nella Fase 2, per garantire e salvaguardare la sicurezza di tutti e si svolgerà nelle settimane a venire. Invito chi non lo ha ancora fatto, a leggere le dichiarazioni a riguardo del Presidente De Luca. Sicuramente è una buona notizia, perché si inizia a guardare oltre l’emergenza, affrontandone concretamente i nodi per rassicurarci tutti e muoverci con la massima sicurezza.

Badate bene, guardare oltre l’emergenza non significa affatto che l’emergenza sia finita. È il motivo per cui non abbassiamo la guardia dei controlli. Oggi gli agenti della Polizia Locale guidati dal Comandante Stefano Guarino, hanno controllato 121 persone elevando 4 sanzioni. Controllati anche 21 esercizi commerciali.

Per quanto riguarda la campagna “Aversa si aiuta”, la cifra raccolta sul conto corrente dedicato e di quasi 24mila euro. Ringrazio l’azienda Divi Srl per aver donato alla comunità Dpi. Le distribuzioni di pasti e beni proseguono e la richiesta è tanta. Ecco perché chiedo a tutti i concittadini e alle aziende di proseguire in questa grande opera di solidarietà. Donazioni di beni alimentari, di prima necessità, prodotti per bambini…Continuiamo ad aiutare. Grazie di cuore a tutti.

Prima di lasciarci, vi comunico che questo sabato verrà effettuata la sanificazione degli uffici comunali, mentre il 20 aprile ci sarà nuovamete una sanificazione del territorio comunale a cura della Asl.Cari concittadini, il bilancio nazionale oggi è positivo. Scendono i nuovi contagi e gli ingressi in terapia intensiva, anche in Lombardia. Alcuni parametri sono i più bassi da quasi un mese. Sono sempre un macigno il numero delle morti che non scendono. I numeri confermano quanto ci siamo detti negli ultimi giorni e cioè che la discesa c’è ma è lenta.

Dobbiamo continuare a stare a casa e non perdere la fiducia. Non dobbiamo permettere alla paura e all’ansia di prevalere sulla speranza. La fine di questa pagina arriverà e come la storia ci ha insegnato, ci siamo sempre rialzati e ripartiti. E vedrete, sarà quello che succederà. Bisogna solo avere pazienza.

Vi abbraccio tutti dal profondo del cuore e vi auguro la buonanotte. A domani. Io sarò sempre qui ad aggiornarvi”.