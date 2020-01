Aversa: nota congiunta dei consiglieri di minoranza, il commento di Alfonso Oliva sugli spari e il proiettile vagante

Aversa-Pubblichiamo la nota congiunta dei consiglieri comunali di minoranza di Aversa sugli spari e sul proiettile vagante che nella notte di capodanno ha ferito Giovanna Severino.

“Il gravissimo episodio che si è consumato durante i festeggiamenti per il nuovo anno, che ha visto ferita, per fortuna non in modo grave, una giovane concittadina, ci lascia basiti. Atti del genere, perpetrati da menti tutt’altro che pensanti e responsabili, sono da condannare in modo duro e deciso”. Questa la nota congiunta dei consiglieri comunali di minoranza di Aversa sugli spari e sul proiettile vagante che nella notte di capodanno ha ferito Giovanna Severino.

“Confidiamo nel lavoro incessante e serrato degli uomini del commissariato di Aversa”, diretti egregiamente dal dottor Gallozzi, affinché il responsabile di tale scempio venga assicurato alla giustizi – sottolineano – Confidiamo, inoltre, nella collaborazione dei cittadini che, in qualche modo potrebbero essere a conoscenza di elementi utili per le indagini così da aiutare il lavoro della polizia e iniziare a cambiare le coscienze di chi, vuole e pretende di vivere in una città finalmente sana. Alla giovane aversana, vanno i nostri più sinceri auguri affinché si riprenda presto”.

Noi di Belvederenews abbiamo contattato il Consigliere Alfonso Oliva, che ci ha rilasciato questa dichiarazione:

“Questi gesti vanno condannati senza se e senza ma. Si tratta di atti delinquenziali e non di bravate. Gli inquirenti sono al lavoro con i periti balistici al fine di identificare il colpevole ed assicurarlo alla giustizia. Solo per un miracolo stiamo parlando di tentato omicidio e non piangiamo l’ennesima vittima innocente.

Come Avvocato mi è stato conferito mandato da un cittadino di Aversa che a via Saporito ha trovato la propria auto crivellata da proiettili vaganti. Ci costituiremo parte civile e coadiuveremo gli inquirenti”