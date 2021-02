Aversa, nuovi riconoscimenti per Armando Pirolli

Aversa-In un periodo in cui tutti avvertiamo la sensazione di trovarci in una condizione di vita sospesa, c’è la cultura che continua la sua incessante opera, lasciandoci sperare in un futuro diverso.

In quest’ottica la città di Aversa continua a brillare e ad essere rappresentata da uno scrittore che continua a portare nella Contea Normanna e nel territorio casertano prestigiosi riconoscimenti in ambito letterario nazionale e internazionale.



È notizia degli ultimi giorni l’assegnazione ad Armando Pirolli di vari titoli tra i quali : 1) Terzo classificato al Premio Letterario Talenti Vesuviani con il romanzo “Ti racconto il mio O.P.G”. 2) Menzione d’Onore al Concorso Letterario Residenze Gregoriane 2020 con l ‘opera “Il vento avrebbe detto si”. 3) Premio Speciale della Giuria al concorso Nazionale “Ossi di Seppia” organizzato dal Comune di Taggia (Imperia) per la sua lirica “Nella mia anima”.



Un 2021 iniziato decisamente alla grande per il nostro concittadino,che non mancherà di riservarci nuove emozioni e ulteriori successi per i suoi scritti e per la città di Aversa. Ad maiora Armando!