Aversa, Open day/ L’articolata offerta formativa del Liceo “D. Cirillo”

Aversa– Quest’anno l’orientamento rivolto agli alunni delle ultime classi della scuola secondaria di primo grado si svolgerà in modalità on line, per consentire agli stessi di essere informati sull’articolata offerta formativa del Liceo classico e musicale “Domenico Cirillo” (DS Luigi Izzo)

In primo luogo, la prof.ssa Simonelli ,referente dell’orientamento,coadiuvata dalle prof.sse Castaldo e Coviello, parteciperà agli incontri di orientamento organizzati dagli Istituti secondari di primo grado nel mese di dicembre. Inoltre, per favorire un’informazione completa e dettagliata sugli indirizzi e le opportunità che offre il Liceo D. Cirillo,sono stati previsti due incontri in modalità on line “ Open days” il 19 dicembre e il 16 gennaio.

La locandina

I genitori degli alunni interessati potranno prenotarsi sul sito www. liceocirillo.it nelle diverse stanze on line riservate agli indirizzi Liceo Classico tradizionale, Liceo Classico Biomedico, Liceo Classico della Comunicazione, Liceo Classico internazionale Cambridge, Liceo Musicale in cui avranno l’opportunità di incontrare virtualmente i docenti.

Sul sito del Liceo (http://www.liceocirillo.it/),nella sezione dedicata alle iscrizioni, si può anche sfogliare virtualmente l’opuscolo informativo (che trovate qui in basso) e inviare una mail alla prof.ssa Referente mediante il Link [email protected] per richiedere ulteriori informazioni.

Link dell’opuscolo informativo contenente l’intera offerta formativa https://www.flipsnack.com/liceocirillo/brochure-liceo-classico-e-musicale-d-cirillo.html

Inoltre, sulla pagina ufficiale facebook del Liceo D.Cirillo https://www.facebook.com/liceocirilloaversa/ sarà possibile visionare video informativi dei vari indirizzi i cui protagonisti sono gli alunni del Liceo.

