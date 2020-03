Aversa: quarto caso positivo, il messaggio del sindaco Alfonso Golia

Aversa– Quarto caso positivo al Coronavirus, il comunicato del sindaco Alfonso Golia

“Cari concittadini, la task Force regionale ci ha comunicato che c’è un altro tampone risultato positivo. Un uomo di 62 anni con cui ho parlato pochi minuti fa e per il quale è in corso l’indagine epidemiologica.Anche a lui i nostri auguri di una pronta guarigione.I casi accertati nella nostra città, al momento, sono dunque quattro.

Sono in costante collegamento con tutti loro e stanno bene.Il caso 1 si è già sottoposto al secondo tampone di controllo e spero di potervi annunciare quanto prima la sua guarigione.Vi chiedo di restare a casa, come ogni giorno. Come anticipato ieri stiamo per prendere qualche misura ancora più stringente di quelle prese dal governo perché c’è ancora chi continua a ignorare il buon senso e rischia di vanificare con i suoi comportamenti i sacrifici di tutti noi.A dopo per altri aggiornamenti”