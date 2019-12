Aversa solidale: spesa, giocattolo e libro sospeso

AVERSA–Encomiabile è l’iniziativa promossa dal Comune di Aversa insieme alla Camera di Commercio, Confesercenti, Associazione Eureka e Caritas Diocesana di Aversa. “XMAS FUNNY – AVERSA SOLIDALE” permetterà dal 20/12/2019 al 06/01/2020 di poter pagare una “spesa sospesa” a chi ne ha più bisogno.

Le modalità di partecipazione sono tanto semplici quanto efficaci, l’utente può recarsi in uno dei punti vendita indicati in fondo all’articolo e decidere quanto donare per la Caritas Diocesana, comunicarlo all’operatore di cassa dell’attività commerciale, ricevere lo scontrino opportunamente timbrato con il logo dell’iniziativa.

I punti vendita per la “spesa sospesa” sono:

SISA Nugnes – Viale Europa, 35 – Aversa SISA Nugnes – Via Giotto, 45 – Aversa SISA Nugnes – Via Diaz, 24 – Aversa Market Sole365 – Via Saporito, 55 – Aversa Supermarket Pellicano – Via Arturo Garofano, 124 – Aversa Market Pinco – Via Mancone, 5 – Aversa Carrefour Market 24h Aversa – Via Ettore Corcioni, 150 – Aversa

I punti vendita per il “giocattolo sospeso” e il “libro sospeso” sono:

Market giocattoli Sole365 – Via Saporito, 55 – Aversa Cartolibreria Il Terzo Millennio – Via Roma 2/bis – Aversa Negozio giocattoli The Gamebusters – Via Vittorio Emanuele III, 95 – Aversa Cartolibreria Voltiamo Pagina – Via Raffaello Sanzio, 25-27 – Aversa Libreria Byblos – Via Saporito, 27 – Aversa Libreria per bambini I gufetti curiosi – Via Alfonso d’Aragona, 12 – Aversa Cartolibreria Coccobilla – Via Giovanni Linguiti, 2 – Aversa.

Maggiori informazioni sono disponibili presso il sito:

http://www.comune.aversa.ce.it/comunicazioni/xmas-funny-aversa-solidale/