Nasce lo Sportello Informa Imprese

Aversa. L’amministrazione è al lavoro per Istituire, entro gli inizi di marzo, lo Sportello Informa Imprese.

Si è appena tenuto presso la casa comunale un incontro organizzato dall’Assessore al Commercio e Attività Produttive, Luigi Fadda, di concerto con i 3 consiglieri di maggioranza della Commissione Affari Generali , Eugenia D’angelo, Imma dello Iacono e Paolo Cesaro, con i rappresentanti di diverse associazioni di categoria del settore della Piccola e Media Impresa e dell’Artigianato.

Importante la partecipazione delle principali sigle, che hanno manifestato la propria disponibilità a collaborare e partecipare a questa preziosa iniziativa a cui l’Amministrazione Comunale sta già lavorando da diverse settimane. In particolare, le Associazioni si sono rese disponibili a mettere a disposizione della comunità imprenditoriale cittadina competenza e know how professionale acquisiti nel tempo fornendo supporto qualificato agli operatori del territorio che intendano accedere a nuove opportunità di sviluppo professionale.

L’istituzione di questo sportello mira a raggiungere l’obiettivo di poter fornire una solida assistenza per tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso costitutivo di piccola e media impresa o per coloro i quali intendano accedere alle opportunità di finanziamento europee, nazionali e regionali, ottenendo altresì supporto nella gestione delle pratiche burocratiche più complesse.

Il tutto, ovviamente, a titolo gratuito grazie alla disponibilità della associazioni di categoria, che opereranno in modo del tutto volontario in sinergia con gli uffici comunali.

Nelle prossime settimane avverrà un nuovo incontro in cui si discuterà e definirà lo schema di Protocollo di Intesa definitivo che sancirà l’avvio del servizio.