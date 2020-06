Aversa/ targa in omaggio ad Aldo Moro nella stazione ferroviaria

Nel corso della seduta di Giunta venerdì 27 giugno scorso sono state adottate una serie di decisioni, fra queste quella apporre una targa all’’interno della stazione ferroviaria, luogo in cui Moro incontrava i suoi studenti nel corso dei viaggi in Puglia.

“Aversa rende omaggio ad Aldo Moro con l’installazione di una targa nella stazione ferroviaria.Ieri in giunta abbiamo approvato la delibera che per me rappresenta il coronamento di anni di impegno civile e politico.Sono passati ormai degli anni da quando Alberto Coppola mi parlò degli incontri tra gli studenti e il professore Moro nella sala di attesa della nostra stazione e del suo legame con la nostra città.Un legame che avrei sempre voluto celebrare. Oggi, grazie anche alle ferrovie, questo sarà possibile! Dichiara il sindaco Alfonso Golia

Contestualmente è stata approvata una delibera di giunta con cui si dà il via libera ad un concorso per la creazione di un brand. L’idea è quella di valorizzare le bellezze e le eccellenze della città normanna anche attraverso iniziative di marketing territoriale. Le proposte grafiche dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12 del 31 luglio prossimo