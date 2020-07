Aversa, targa per Moro: arriva il ministro per l’Università Manfredi

Aversa– Una targa per ricordare Aldo Moro e le sue visita ad Aversa dove incontrava gli studenti nell’atrio della stazione. La cerimonia di scopertura avverrà venerdì 21 luglio alle ore 16,00 nel piazzale adiacente la stazione Ferroviaria. Sarà presente il ministro per l’Università e la ricerca Gaetano Manfredi. Interverranno il sindaco di Aversa Alfonso Golia e il vescovo della Diocesi Mons. Angelo Spinillo.

“E’ una iniziativa a cui tengo molto – spiega il sindaco Golia – e sono onorato per la partecipazione del ministro Manfredi che è impegnato in un’incessante attività di valorizzazione dei giovani nell’università e nella ricerca. Con l’apposizione della targa l’Amministrazione comunale intende non solo ricordare, ma anche condividere la feconda attualità del pensiero di Moro. Del suo impegno politico per una Costituzione caratterizzata in senso sociale e arricchita dei continui richiami ai valori del confronto e della reciproca tolleranza, unico argine ai tanti fondamentalismi che continuano, purtroppo, ad affacciarsi e a minacciare la coesione sociale e la vita democratica della nostra nazione e di tutto l’Occidente”.