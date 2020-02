Aversa: telecamere per monitorare lo sversamento dei rifiuti, l’annuncio di Elena Caterino

Aversa– La consigliera comunale e Presidente della commissione ambiente Elena Caterino, coadiuvata dal collega Andreozzi, dopo aver fatto istallare, dal nucleo ambientale della polizia municipale, delle telecamere per sorvegliare alcuni siti oggetto di sversamento di rifiuti, ha dichiarato quanto segue

“Dopo aver fatto bonificare molti dei siti interessati dallo sversamento illecito dei rifiuti, è arrivato il momento della repressione verso chi crede di poter fare come vuole.

Nella giornata di ieri, col collega di commissione ambiente Andreozzi, abbiamo fatto installare dal nucleo ambientale della Polizia Municipale, che ringraziamo per la disponibilità, una serie di telecamere trappola per monitorare alcuni dei siti bersagliati dagli incivili in modo selvaggio.

Le operazioni di controllo sul territorio cittadino attraverso le telecamere appena installate andranno ad intensificare il lavoro che stanno effettuando gli agenti della Polizia Municipale su tutto il territorio cittadino sanzionando coloro che infrangono le regole pensando di farla franca.

Contemporaneamente lavoreremo ad una campagna di sensibilizzazione sul tema perché il nostro territorio va preservato quotidianamente ed ognuno di noi deve fare la propria parte”