Aversa terra dei libri/ presentazione del testo “Caro figlio”

Pubblicità elettorale

Il 16 settembre 2022 ,alle 19:00 ad Aversa, presso la Galleria Par’Bleu (Palazzo Candia, 2. piano) si terrà un incontro-confronto:

“Caro figlio…il racconto di una madre”.

L’iniziativa è inserita in “Aversa Terra dei libri” del Comune di Aversa.

Prendendo spunto proprio dal libro di Elena Nugnes si approfondiranno due temi:

1) Il Perdono

“Il perdono è un’arma potente, perché libera l’anima e rimuove la paura”, scriveva Nelson Mandela. Per riuscire a godere di questo inestimabile dono è indispensabile un importante processo di cambiamento dove ciascuno deve fare i conti con i propri limiti, la propria vulnerabilità e la propria fragilità. Per perdonare c’è bisogno di coraggio e di amore, per gli altri sicuramente, ma soprattutto per se stessi.

2) L’importanza di comunicazione nella famiglia contemporanea.

Pubblicità elettorale

Pubblicità elettorale

Comunicazione, dal latino communis, significa “mettere qualcosa in comune con gli altri”. L’atto della comunicazione ha infatti lo scopo di trasmettere qualcosa a qualcuno. Tuttavia, sarebbe sterile ridurre il concetto a un semplice scambio di messaggi e informazioni tra un mittente e un ricevente. Comunicare deve significare dare e ricevere, è partecipazione, è dialogo, è interazione, è relazione. Comunicare è esprimersi e allo stesso tempo ascoltare insieme. Che sia con il partner o con i figli, la comunicazione in famiglia è un’attività che va accudita e curata giorno dopo giorno. Ma che dinamiche si creano nella dimensione familiare e come si arriva una comunicazione familiare autentica e duratura?